La musica come dono | concerto al Vito Fazzi di Lecce per i piccoli pazienti

'Flashdance il musical' - premiato come miglior musical dell'anno : REGGIO CALABRIA La trentaduesima edizione del Festival del Live d'Autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali più ...

Il teatro come luogo di una nuova socialità per gli studenti del Liceo Artistico musicale di Brindisi : ... ma anche come luogo "spirituale" di una nuova socialità culturale che si scopre nelle trasposizioni delle opere teatrali, nella partecipazione agli spettacoli e nell'accoglienza del pubblico in sala.

CUNEO/ Tra comete e musica al Sacro Cuore con l'opera inedita di Bartolomeo Gallizio : Le comete, nel loro passaggio misterioso attraverso i cieli notturni, hanno sempre ispirato leggende e dicerie, tenendo con il naso all'insù uomini e donne di tutte le epoche, convinti che ...

Cari insegnanti - la musica in classe funziona. Vi spiego come usare le canzoni a scuola : Ho visto che in questi giorni la mia riflessione sull’uso del brano La fine del mondo di Anastasio per spiegare Leopardi ha destato l’attenzione di diversi colleghi insegnanti. È accaduto anche perché è stata condivisa, fra gli altri, dal sito Orizzontescuola, uno dei più seguiti. Risulterà ulteriormente utile allora provare ad approfondire i differenti usi possibili della canzone a scuola, perché il mio precedente post non ne descriveva che un ...

Come scaricare musica gratis : Nonostante i vari servizi streaming di musica propongano degli abbonamenti mensili a prezzi davvero appetibili, ci sono ancora moltissimi utenti che cercano delle soluzioni per scaricare musica gratis. Abbiamo deciso, quindi, di realizzare un articolo leggi di più...

Come trasferire musica da PC a Huawei : Huawei continua a portare sul mercato dei device davvero interessanti che possono essere utilizzati per fare qualsiasi cosa, fra cui ascoltare i brani musicali preferiti. In questa nuova guida odierna scopriremo insieme Come trasferire musica leggi di più...

Dido è pronta tornare alla musica come un uragano : Dido annuncia il ritorno nella musica con un nuovo disco e un nuovo tour, che farà tappa in Italia il prossimo 8 maggio 2019 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Assente dalle scene da ben cinque anni, Dido è pronta a tornare. La cantautrice britannica pubblicherà il prossimo 8 marzo “Still On My Mind“, anticipato dal singolo “Hurricanes” disponibile già da oggi (qui): il disco, che arriva dopo il precedente “Girl ...

Maestro - il docufilm sulla musica perduta nei lager. Il cacciatore di spartiti Lotoro : “Se non viene suonata è come se non fosse mai uscita da lì” : “Mi sento travolto”. Francesco Lotoro, il cacciatore di spartiti ha scovato un altro tesoro: nell’archivio dell’ex campo di concentramento nazista a Terezin, in Repubblica Ceca, ha trovato il manoscritto del Nonet di Rudolf Karel, il compositore morto lì a 65 anni per ipotermia. Note appuntate su carta igienica, con il carboncino usato per trattare la dissenteria. “Sto ammirando il lavoro di un genio che ha resistito fino ...

Tuffo nel passato - diciannovesimo episodio. Anno 2016 : nel mondo della musica ci lasciano tre miti come Prince - George Michael e David Bowie. L’album più venduto in Italia è di Mina e Celentano - a diciotto anni dal loro primo album insieme : Siamo a diciAnnove. DiciAnnove fermate. Ne manca solo una per arrivare al capolinea della lunga tratta ferroviaria del passato. La diciAnnovesima fermata del nostro viaggio si chiama 2016. Anno in cui a novembre il ricco imprenditore Donald Trump, candidato alle elezioni politiche per la fazione repubblicana, diventa il nuovo Presidente degli Stati Uniti contro ogni pronostico che vedeva come possibile vincitrice la principale avversaria ...

Rossini - un gioco da ragazzi in un libro di Mantanus : “La musica a scuola? Dipende come. Per esempio : via il flauto - meglio cantare)” : Mi rincresce molto, principessa eccellentissima, ma non potrò essere presente al suo ricevimento a Villa Caprile, per via di un fastidiosissimo mal di schiena che mi impedirebbe di seguire gli inchini di prammatica. Rispose più o meno così, per iscritto, Gioachino Rossini per declinare l’invito della principessa Carolina di Brunswick, carattere tremendo come le sue pretese rigidissime sull’etichetta. E infatti la futura regina ...

Facebook - come aggiungere la musica nelle Storie : come usare Music su Facebook StoriesAvviate la video camera di Facebook e selezionate il tool musicaScegliete la canzone che preferiteAggiungete le etichette che vi piaccionoSelezionate il punto del brano che volete trasmettereMusic on Facebook Stories è l’ultima novità lanciata da social che ci invita a cantare, ballare e far divertire i nostri amici. Il tool dedicato alle Stories ricorda per certi versi Tik Tok (la nuova app che ha ...

Fukuoka - musica come in discoteca per portare fedeli al tempio buddista : Non dobbiamo essere transitori, ma luoghi in cui la gente si riunisce e condivide la propria visione del mondo'.

Chi è Colapesce - che con la sua musica ti porta sott'acqua come nella leggenda : Forse è per questo che in tanti aspettano ogni santa volta che anche Lorenzo riemerga per poi tirarci giù con lui nel suo mondo fatto di introspezione e mancanze, di nostalgia e visioni. Ed è ...

La musica come supporto al benessere mentale. Ma a volte "complice" della depressione : Il caso Avicii Si può cercare di comprendere un po' di più, perché la depressione è così comune nel mondo della musica riflettendo sulla scomparsa presumibilmente per suicidio, anche del dj Avicii, ...