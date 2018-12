sport.tiscali

: Inzaghi si sfoga, 'via chi gufa': Tecnico Bologna su Instagram: 'non voglio lasciare cose a metà' - fisco24_info : Inzaghi si sfoga, 'via chi gufa': Tecnico Bologna su Instagram: 'non voglio lasciare cose a metà' - ScMotorieSelmi : Inzaghi si sfoga, 'via chi gufa' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Inzaghi si sfoga, 'via chi gufa' Tecnico Bologna su Instagram: 'non voglio lasciare cose a metà' -

(Di martedì 11 dicembre 2018) ANSA, - BOLOGNA, 11 DIC - "Ho sempre accolto le sfide nella mia vita dando il massimo e facendomi un mazzo enorme. Ora sono qui, a Bologna, la sfida non è facile ma non impossibile e io non ho per ...