Inter | Spalletti amaro | Di punti ne abbiamo fatti quanti il Tottenham

Champions League – Inter eliminata - l’amarezza di Spalletti : “ci siamo innervositi! Tottenham? La UEFA mi aveva chiesto se mostrare il risultato sul tabellone” : Spalletti commenta il deludente pareggio dell’Inter di questa sera col PSV, che non ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League Un pareggio deludente, che vale la retrocessione in Europa League per l’Inter di Spalletti. I nerazzurri non sono riusciti ad imporsi sul PSV, riuscendo ad ottenere solo un pareggio, che non è bastato per staccare il pass per gli ottavi di finale di ...

Inter - Spalletti : “Troppo nervosismo - siamo mancati nella gestione della partita” : Al termine della gara pareggiata contro il Psv, il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Non siamo riusciti a mantenere tranquillità, nonostante fosse tutto possibile. Ci siamo innervositi, abbiamo perso qualche palla di troppo e abbiamo subito qualche ripartenza anche se poi abbiamo recuperato. Sono stati spesi dei metri. Sale il nervosismo e si perde la gestione della partita e della ...

Inter-Psv 0-0 La Diretta Spalletti cerca la qualificazione : L'Inter di Luciano Spalletti si è complicata la vita in vista della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League perdendo a Wembley due settimane fa al cospetto del Tottenham, ma conserva ...

Il motto che l'Inter ignorò potrebbe regalare gli ottavi a Spalletti : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come per Spalletti potrebbe essere necessario osare qualcosa per staccare il pass del turno successivo. 'Undici dicembre, oggi si fa l'...

Inter-Psv Eindhoven - probabili formazioni : Spalletti si affida ad Icardi : INTER PSV Eindhoven probabili formazioni – L’Inter di Spalletti è obbligata ad ottenere i tre punti sul campo di San Siro, tre punti che potrebbero pesare come un macigno sulla qualificazione. Si giocherà la partita a Milano, ma un occhio e un orecchio saranno sintonizzati anche al Camp Nou: sarà infatti fondamentale il risultato che […] L'articolo Inter-Psv Eindhoven, probabili formazioni: Spalletti si affida ad Icardi ...

Non solo Inter-Psv. Spalletti tra speranza e cattivi pensieri : nostro inviato ad Appiano G.Siamo italiani e pensiamo male. Siamo fatti così e non c'è nulla da fare. Vale per la politica, la società e, ovviamente, anche per lo sport. E allora per il passaggio del turno nel gruppo B di Champions partono i cattivi pensieri. Perché all'Inter per qualificarsi agli ottavi di finale, non basterà vincere a San Siro contro il Psv Eindhoven. No, servirà anche un aiuto concreto dal Barcellona che in casa non deve ...

Inter - Spalletti : "Domani la partita più importante. Barcellona? Società professionale" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Psv: "Non dobbiamo pensare al Barcellona, ma a vincere la nostra partita"

Inter - ecco i convocati per il Psv : bicchiere mezzo pieno per Spalletti : Come annunciato dallo stesso Spalletti in conferenza, Matias Vecino non sarà disponibile per il match di domani contro il Psv. Il tecnico nerazzurro, però, può disporre di Radja Nainggolan, che potrebbe dare il suo contributo a gara in corso. L’esame svolto dall’ex Fiorentina ha indotto lo staff medico e quello tecnico alla prudenza, mentre il belga ha provato a forzare in allenamento e ha dato risposte confortanti. Non ci sarà ...

Inter-PSV - SPALLETTI : 'VECINO E NAINGGOLAN KO'/ Ultime notizie : 'Non c'è nessun caso Mauro Icardi' : Inter, Luciano SPALLETTI: 'VECINO e NAINGGOLAN out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

Inter - Spalletti senza Vecino contro il Psv : Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani scenderà in campo allo stadio San Siro contro il Psv Eindhoven nell'ultima giornata del gruppo B. Match decisivo per i nerazzurri, che dovranno vincere attendendo buone notizie dal Camp Nou, dove il Tottenham affronterà il Barcellona. Al momento la classifica dice: Barcellona primo con tredici punti, seguito da Inter e Spurs a quota 7, con gli inglesi in vantaggio negli scontri diretti e con il ...

Inter - Luciano Spalletti : “credo nella buona fede del Barcellona” : Inter, Luciano Spalletti ha fiducia nel normale svolgimento della gara del Barcellona contro il Tottenham che potrebbe incidere su passaggio del turno dei nerazzurri “Il Barcellona che lascia a riposo diversi titolari col Tottenham? Mi viene da pensare che al Barca si stiano offendendo per il nostro ragionamento di mettere in dubbio la loro etica professionale. Si chiamano così ed hanno tutto questo seguito perché hanno mandato un ...

Spalletti : 'Ecco la differenza tra l'Inter e la Juve...' : MILANO - ''Icardi a Madrid? Non vedo dove sia il problema. C'era la delegazione della Juventus, c'erano i dirigenti e un calciatore dell'Inter. Non vedo dove stia il problema, è come andare a cena da ...