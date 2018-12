Fondi Lega : Salvini - M5s? 'A volte cadono le braccia' : 'Non evado dalla risposta, sicuramente quando tocchi con mano uno degli ultimi confini' armati 'quando torni alla cose italiane a volte ti cadono le braccia'. Così il ministro dell'Interno Matteo ...

M5s avverte : Salvini non minimizzi inchiesta su Fondi Lega : Roma, 11 dic., askanews, - Tensione nella maggioranza sull'inchiesta a carico del tesoriere leghista Centemero per i finanziamenti all'associazione 'Più Voci': l'ipotesi degli inquirenti è ...

Bonafede : Fondi Lega?E' alleato compatto : 18.26 "Il tema della trasparenza dei finanziamenti ai partiti è una battaglia del Movimento cinque stelle da sempre, ma nella Lega abbiamo trovato un alleato compatto per il programma anticorruzione". Così il ministro della Giustizia, Bonafede, risponde alle domande dei cronisti sull'inchiesta dei pm di Bergamo sui fondi della Lega. Bonafede aggiunge che non "commenterà mai fatti su cui ci sono inchieste in corso" ribadendo "massima fiducia ...

Inchiesta Fondi Lega - M5S : “Salvini non minimizzi”. Molinari : “No comment” : I capigruppo M5S attaccano Salvini: "Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l'attività delle forze politiche presenti in Parlamento". Ma dal Carroccio rispondono con un 'no comment': "Non replichiamo ai Cinque Stelle", ha tagliato corto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.Continua a leggere

Fondi Lega - Di Maio : “Salvini non minimizzi il caso Centemero”. Capigruppo M5s : “Il Carroccio fornisca chiarimenti” : “Matteo Salvini non minimizzerà sul caso di Giulio Centemero“. Anzi: “Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti“. Nel day after del blitz della Guardia di Finanza a Bergamo per acquisire documenti utili all’indagine per riciclaggio della procura di Genova – e la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della procura lombarda per finanziamento illecito – il Movimento 5 stelle ...

