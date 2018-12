BOSCH crede ancora nel Diesel, un diesel diverso

laragnatelanews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Siamo rimasti in pochi are che ilnon deve morire. Siamo rimasti in pochi are che la soluzione elettrica non è il miglior sistema per abbattere l’inquinamento. Ci dovrebbe essere una giusta coesistenza di tutti i sistemi che rispettino l’ambiente urbano (elettrici) e così Autobus, taxi, auto pubbliche, mezzi di servizio. Ci dovrebbero essere auto Mild-Hybrid e benzina, per le brevi distanze urbane, ma anchee Mild-Hybrid (soluzione proposta dalla sola Kia). Poi per i tratti di lunga percorrenza ilrimane per il suo rendimento, consumo e resistenza la soluzione più razionale, economicamente vantaggiosa e ……rispettosa dell’ambiente.Superato il fatto che i prodotti petroliferi inquinano, tutti. Considerando il fatto che non dureranno in eterno. Valutato che stiamo svuotando il nostro pianeta nel sottosuolo e ...