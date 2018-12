Come aiutare l' ambiente facendo ricerche on-line con Ecosia

Come riconoscere e aiutare una donna che subisce violenza? : “Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate…”: Fiorella Mannoia cantava questo ritornello nella canzone “Quelle che le donne non dicono”. Le donne sono anche mamme, sono instancabili, forti, coraggiose, altruiste, darebbero la vita per i loro figli, ma sono anche vittime di violenze. La cronaca sembra non voglia porre un freno alle notizie che vedono protagoniste donne di ogni età e che subiscono maltrattamenti, il più ...

Il Natale di Coca Cola e Banco Alimentare : ecco Come possiamo aiutare chi è in difficoltà : Si chiama «Più siamo più doniamo» ed è il progetto di Coca Cola per il Natale 2018 in aiuto di chi ha bisogno. Un progetto che aiuterà Banco Alimentare a raccogliere e distribuire 1 milione di pasti per chi è in difficoltà, acquistare un mezzo per il trasporto delle eccedenze alimentari e distribuire 30.000 pacchi di alimenti a chi ne ha bisogno. Questa iniziativa è solo l’ultima di una lunga collaborazione tra Coca-Cola e Banco Alimentare, che ...

Di Maio sfida gli altri partiti : 'Fate Come noi - questo è l'iban per aiutare alluvionati' : Il Movimento Cinque Stelle si è insediato al Governo come il primo partito italiano. Un consenso cresciuto andando a parlare con la gente, ma anche attraverso gesti concreti. Per qualcuno meri atti dimostrativi, per altri un tangibile segnale di vicinanza all'elettorato. Quel che è certo è che, ogni qualvolta c'è occasione, i parlamentari grilini possono si mettono le mani in tasca. Dove finisca la reale voglia di stare vicini ai cittadini e ...

Come aiutare enti e associazioni con il cinque per mille : Il 5 per mille è un meccanismo di raccolta fondi consolidato da diversi anni il quale trova la sua massima

Tumori : le diete ricche di olio di pesce potrebbero aiutare a combattere il cancro al seno - ecco Come : Gli acidi grassi omega-3, come quelli contenuti nell’olio di pesce, potrebbero soffocare la crescita e la diffusione delle cellule del tumore al seno nei topi, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Clinical & Experimental Metastasis. Secondo l’autrice, Saraswoti Khadge dell’University of Nebraska Medical Centre, gli acidi grassi impedivano alle cellule tumorali di diffondersi ad altri organi. I ricercatori ipotizzano che questo ...