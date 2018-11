Padova | bullismo a scuola | tredicenne pestato nel bagno da 15 ragazzini

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) L’ennesimo episodio di, ancora più grave perché avvenuto tra le mura di una, è stato denunciato nelle scorse ore dalla madre di undella provincia di. I fatti risalirebbero a venerdì scorso (23 novembre): il ragazzo, durante la ricreazione, si trovava neldel suo istituto, quando improvvisamente il branco è entrato in azione. In 15 lo hanno spintonato fino a farlo cadere a terra. Quindi hanno preso a calci la loro vittima che cercava di ripararsi il volto e lo stomaco dalla furia dei compagni. Il giovane, dopo il pestaggio, si è rialzato ed è rientrato in classe senza dire nulla dell’accaduto ai docenti. Nonostante il dolore è rimasto in silenzio anche dopo essere rientrato a casa, malgrado i genitori avessero subito intuito che ci fosse qualcosa di strano in lui.Il silenzio dovuto alla vergogna e all'umiliazione Il ragazzo ha continuato a ...