Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 17 aprile 2026

Oggi, venerdì 17 aprile 2026, i programmi TV del pomeriggio sono visibili su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione include diverse trasmissioni distribuite tra le varie reti, con episodi di serie, talk show e programmi di intrattenimento. Questa giornata offre una varietà di scelte per gli spettatori che desiderano seguire le trasmissioni previste nel primo pomeriggio.

Programmi TV pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, venerdì 17 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! .🔗 Leggi su Superguidatv.it

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