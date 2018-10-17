Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 30 maggio 2026

Notizia in breve

Oggi, sabato 30 maggio 2026, sono in programma diversi programmi TV nel pomeriggio sui canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione include varietà, talk show e serie televisive, con orari variabili tra le 14 e le 18. Sono previsti anche approfondimenti e programmi per bambini. La lista completa dei programmi e gli orari specifici sono disponibili sui guide televisive digitali e sui siti web delle emittenti.