Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 25 aprile 2026

Da superguidatv.it 17 ott 2018 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 25 aprile 2026, i programmi televisivi del pomeriggio sono trasmessi su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione include diverse serie, film e spettacoli, visibili su vari canali nazionali. Le emittenti hanno previsto una varietà di contenuti per il pubblico di tutte le età, con appuntamenti previsti nel pomeriggio. La lista completa delle trasmissioni è disponibile sui guide ufficiali dei canali.

Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, sabato 25 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:10  Tg1 . 13:00  Linea Verde Italia .🔗 Leggi su Superguidatv.it

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