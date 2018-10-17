Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 25 aprile 2026

Oggi, sabato 25 aprile 2026, i programmi televisivi del pomeriggio sono trasmessi su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione include diverse serie, film e spettacoli, visibili su vari canali nazionali. Le emittenti hanno previsto una varietà di contenuti per il pubblico di tutte le età, con appuntamenti previsti nel pomeriggio. La lista completa delle trasmissioni è disponibile sui guide ufficiali dei canali.

Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, sabato 25 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:10 Tg1 . 13:00 Linea Verde Italia .🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 25 aprile 2026 AWN Statewide Forecast for Saturday, Afternoon, April 11, 2026 Notizie correlate Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 4 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 11 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La buona Stella: la trama del quinto e del sesto episodio; Giovedì 23 Aprile – Rete8; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabrizio Moro, Bianca Guaccero e gli altri ospiti della puntata; Svolta a Garlasco e Milo Infante sfida Nuzzi, speciale Ore 14 di sera venerdì 24 aprile: le ultime news. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 18 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Radio1 Rai. . #Scuola La Commissione sui programmi vuole far slittare lo studio dei #PromessiSposi di Manzoni dal biennio al quarto anno del liceo: testo troppo difficile, non più contemporaneo. Al #GR1 le perplessità del ministro Valditara. Maria Cristina Cu - facebook.com facebook Non commento mai le persone, ma solo i programmi. E in tal senso chiedo: A qualcuno davvero manca la sua tv C'è chi veramente ha nostalgia di Favoloso, del Ken umano, delle pseudo influencer, delle risse di Lemme, delle preghiere con Salvini, dei pessi x.com