Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 23 maggio 2026
Oggi, sabato 23 maggio 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre sono trasmessi vari programmi pomeridiani. Tra gli appuntamenti più segnalati ci sono soap opera, talk show e programmi di intrattenimento. La programmazione include anche film e cartoni animati per i più giovani. Nessuna variazione rispetto alle consuete fasce orarie, con slot dedicati a notizie, serie TV e programmi di approfondimento.
Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, sabato 23 maggio 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 12:35 Linea Verde Italia . 🔗 Leggi su Superguidatv.it
FOCUS presente 23 Marzo 2026
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