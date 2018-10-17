Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 23 maggio 2026

Notizia in breve

Oggi, sabato 23 maggio 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre sono trasmessi vari programmi pomeridiani. Tra gli appuntamenti più segnalati ci sono soap opera, talk show e programmi di intrattenimento. La programmazione include anche film e cartoni animati per i più giovani. Nessuna variazione rispetto alle consuete fasce orarie, con slot dedicati a notizie, serie TV e programmi di approfondimento.