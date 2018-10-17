Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 18 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi, sabato 18 luglio 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre sono andati in onda diversi programmi pomeridiani. Sono state trasmesse serie TV e film, con una varietà di contenuti distribuiti in tutta la fascia del primo pomeriggio. L’elenco include programmi di intrattenimento, fiction e pellicole, visibili sui vari canali disponibili senza costi aggiuntivi. La programmazione si è svolta senza variazioni rispetto alle abitudini abituali di questa giornata.