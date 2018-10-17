Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 18 aprile 2026

Oggi, sabato 18 aprile 2026, i programmi televisivi del pomeriggio sono disponibili su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione comprende diverse proposte per gli spettatori, con spettacoli, fiction e programmi di intrattenimento. La maggior parte delle emittenti trasmettono in orari compresi tra le 14 e le 18, offrendo una vasta scelta di contenuti per il pubblico di tutte le età.

Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, sabato 18 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 12:30 Linea Verde Italia .🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 18 aprile 2026 AWN Statewide Forecast for Saturday, Afternoon, April 11, 2026 Notizie correlate Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 4 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Programmi TV del pomeriggio di oggi | sabato 11 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Programmi Tv: il mercoledì di Rete8; Racconto di una notte, la trama della puntata del 12 aprile; Ascolti TV ieri sera, 12 aprile 2026: chi ha vinto tra Roberta Valente e Racconto di una Notte?; Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 17 aprile 2026. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 11 aprile 2026Ecco come sono andati gli ascolti tv dei programmi tv andati in onda ieri pomeriggio, sabato 11 aprile 2026. I dati Auditel ... superguidatv.it BAR O'CLOCK Gli orari e programmi TV per sabato 18/04 : GP Long Beach (IMSA) Qualifiche 24 Ore del Nurburgring (ADAC NLS) Olanda (World SBK) Orari soggetti a modifiche. Kevin Rossi, Content Creator - facebook.com facebook Manfredi: “Salis Parliamo di programmi non persone, oggi leader dei partiti Schlein e Conte” x.com