Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 8 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre sono trasmessi diversi programmi pomeridiani. Tra questi, ci sono serie TV e film, con una programmazione varia e dedicata agli spettatori di tutte le età. La lista completa delle trasmissioni inizia nel primo pomeriggio e prosegue fino alla sera, offrendo una vasta scelta di contenuti per il pubblico in casa.