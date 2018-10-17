Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 29 aprile 2026

Oggi, mercoledì 29 aprile 2026, su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre sono in programmazione diversi programmi TV nel pomeriggio. La giornata prevede una serie di trasmissioni di intrattenimento, informazione e soap opera, con orari variabili a seconda del canale. Le emittenti hanno scelto di offrire agli spettatori un palinsesto ricco di contenuti per il pomeriggio di metà settimana.

Programmi TV pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! .🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 29 aprile 2026 Terra Nostra - Da lunedì a sabato ore 12.20 e 16 su TV2000 Notizie correlate Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 1 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, mercoledì 1 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 8 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Giovedì 23 Aprile – Rete8; Racconto di una notte, la trama della puntata del 26 aprile; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Giancarlo Magalli e gli altri ospiti della puntata; Ascolti tv ieri (sabato 25 aprile), Amici Serale batte la finale di Canzonissima: tutti i dati Auditel. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 25 aprile 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 25 aprile 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it A quindici anni dall’introduzione dei programmi di vaccinazione contro l’HPV, l’Europa registra progressi significativi, ma le coperture restano ancora lontane dagli obiettivi fissati. Secondo l’ultimo report dell’ECDC, tutti i Paesi UE/SEE raccomandano oggi la v - facebook.com facebook Arrivano i nuovi programmi per i Licei: addio geostoria, entra l’AI, cambiano matematica e filosofia. Ecco le novità x.com