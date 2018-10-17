Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 7 luglio 2026

Notizia in breve

Oggi, martedì 7 luglio 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre sono in programmazione diversi programmi pomeridiani. La giornata prevede la messa in onda di serie TV, film e altri contenuti televisivi distribuiti su tutti i canali disponibili. L’elenco completo include le fasce orarie e i titoli trasmessi, senza variazioni rispetto alle programmazioni abituali di questa giornata. I programmi sono accessibili a partire dal primo pomeriggio e proseguono fino alla sera.