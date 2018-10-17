Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 6 luglio 2026
Alle 14:00, su uno dei canali principali, va in onda una serie TV di successo, seguita alle 15:30 da un film d’azione. Su un altro canale, alle 14:45, inizia una sitcom, mentre alle 16:00 trasmettono un documentario. Alle 17:00, un programma di approfondimento culturale si apre con un episodio speciale. La programmazione si conclude alle 18:30 con un talk show di attualità.
Programmi TV pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, lunedì 6 luglio 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. Pomeriggio su Rai 2 – ch 2. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 4 maggio 2026Oggi, lunedì 4 maggio 2026, sono in onda i programmi TV del pomeriggio su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre.
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Rai1 dopo tre giorni ha sostituito i programmi del pomeriggio, che facevano il 9%, con la fiction Capri che fa il 9% #Tv #AscoltiTv x.com
E alla fine in casa Rai si sono dovuti arrendere perchè i numeri del pomeriggio erano disastrosi! Che cosa succederà dunque? Ve lo diciamo qui https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/la-rai-si-arrende-dopo-il-flop-di-venier-e-delogu-arriv facebook
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