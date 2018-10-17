Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 20 aprile 2026

Oggi, lunedì 20 aprile 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre sono trasmessi i programmi televisivi del pomeriggio. La programmazione include diverse proposte di intrattenimento, informazione e soap opera, suddivise tra le varie emittenti. La maggior parte delle trasmissioni inizia nel primo pomeriggio e si protrae fino alle prime ore serali, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di contenuti.

Programmi TV pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, lunedì 20 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! .🔗 Leggi su Superguidatv.it

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