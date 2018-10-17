Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 13 aprile 2026

Oggi, lunedì 13 aprile 2026, i telespettatori possono seguire i programmi del pomeriggio su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. La programmazione include diverse trasmissioni, film e talk show distribuiti in diversi orari, disponibili per lo più nel primo pomeriggio. Le emittenti trasmettono contenuti rivolti a diverse fasce di pubblico, offrendo una varietà di opzioni per chi desidera passare le ore calde della giornata davanti alla televisione.

Programmi TV pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, lunedì 13 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! .🔗 Leggi su Superguidatv.it

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