Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 9 aprile 2026

Oggi, giovedì 9 aprile 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre sono in programmazione diversi programmi televisivi nel pomeriggio. La programmazione include talk show, serie televisive e soap opera, con orari distribuiti tra le 14 e le 18. I programmi sono trasmessi su vari canali nazionali e regionali, offrendo un palinsesto vario per gli spettatori che seguono le trasmissioni in diretta o registrate.

Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 9 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:30 È sempre mezzogiorno! . 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 9 aprile 2026 Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 2 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Il Paradiso Delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Verità Shock Per Matteo! Temi più discussi: Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 3 aprile 2026: dal Grande Fratello Vip a Via Crucis dal Colosseo a Delitti in Paradiso; Programmi TV del pomeriggio del 05 Aprile 2026 - Guida TV; Ascolti tv 2 aprile 2026: Qualcosa di lilla (11.9%), Stanno tutti invitati (20%), Affari Tuoi (23.4%), La R...; Che cosa vedere in tv stasera, i programmi dell'8 aprile 2026: la guida completa alla prima serata, da Pretty Woman a Forbidden Fruit. I programmi TV di oggi 28 marzo 2026: talent show e filmGuida ai programmi TV del 28 marzo 2026: Canzonissima su Rai 1, Serale di Amici su Canale 5, Cattivissimo Me 2 su Italia 1 ... lopinionista.it Programmi Tv domani pomeriggioProgrammi tv domani pomeriggio in onda guida tv cosa vedere pomeriggio giorno dopo tutti canali digitale mediaset premium sky streaming cosa fanno in tv ... comingsoon.it Giretto mattutino a Desenzano, di quelli senza programmi ma che poi funzionano meglio di - facebook.com facebook Formazione nell’energia: i master e i programmi promossi da Eni per i giovani laureati x.com