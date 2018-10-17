Oggi, giovedì 28 maggio 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre sono in programmazione diversi programmi televisivi nel pomeriggio. La giornata prevede una serie di trasmissioni di intrattenimento, approfondimenti e soap opera, con orari che variano a seconda del canale. La programmazione è accessibile a partire dal primo pomeriggio fino alla sera, senza variazioni rispetto alle date precedenti. Non sono segnalate modifiche di orario o cancellazioni improvvise rispetto alla programmazione standard.

Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 28 maggio 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 28 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SMILE THE PROGRAM – GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2026 | LIVE con Tony Sax (ore 16:00)

Notizie e thread social correlati

Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 7 maggio 2026Ecco i programmi televisivi in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre.

Temi più discussi: Canale 5 rivoluziona il pomeriggio: quando finisce Uomini e Donne e cosa arriva al suo posto; Martedì 19 Maggio – Rete8; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della puntata; Canale 5 cambia il pomeriggio: quando finisce Uomini e Donne e cosa arriva al suo posto.

#AscoltiTV #TotalAudience | Domenica 24 Maggio 2026. Forbidden Fruit (+35K) cresce più di tutti Segue Racconto di una Notte con l'episodio del pomeriggio (+32K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 16 maggio 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 16 maggio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it

Programmi Tv domani pomeriggioProgrammi tv domani pomeriggio in onda guida tv cosa vedere pomeriggio giorno dopo tutti canali digitale mediaset premium sky streaming cosa fanno in tv ... comingsoon.it