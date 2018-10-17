Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 16 aprile 2026

Oggi, giovedì 16 aprile 2026, sui canali in chiaro del digitale terrestre vengono trasmessi i programmi televisivi del pomeriggio. La giornata prevede diverse trasmissioni, tra fiction, talk show e approfondimenti, visibili su vari canali disponibili senza abbonamenti. Le programmazioni sono aggiornate e si possono consultare sui guide ufficiali delle emittenti per dettagli sugli orari e i contenuti previsti.

Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre. I programmi tv del pomeriggio di oggi. L’elenco di tutti i programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, giovedì 16 aprile 2026, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00. Programmi TV oggi pomeriggio. Pomeriggio su Rai 1 – ch 1. 11:55 È sempre mezzogiorno! .🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 16 aprile 2026 Terra Nostra - Dal 6 gennaio ore 16 su TV2000 Notizie correlate Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 2 aprile 2026Programmi TV pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile 2026 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre I programmi tv del pomeriggio di oggi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Programmi Tv: il mercoledì di Rete8; Ascolti TV ieri sera, 12 aprile 2026: chi ha vinto tra Roberta Valente e Racconto di una Notte?; Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 16 aprile 2026; Che cosa vedere in tv stasera, i programmi dell'8 aprile 2026: la guida completa alla prima serata, da Pretty Woman a Forbidden Fruit. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 11 aprile 2026Ecco come sono andati gli ascolti tv dei programmi tv andati in onda ieri pomeriggio, sabato 11 aprile 2026. I dati Auditel ... superguidatv.it Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo | Domenica 29 marzo 20260Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026? Vediamo i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Da noi a Ruo ... superguidatv.it Ascolta le puntate del Ruggito su RaiPlay Sound quando vuoi, dove vuoi: https://www.raiplaysound.it/programmi/ilruggitodelconiglio - facebook.com facebook Guardando la televisione ve ne sarete probabilmente accorti: i programmi di prima serata iniziano sempre più tardi, ben oltre le nove e mezza e a volte attorno alle dieci, finendo a orari in cui molti sono già andati a letto. Naturalmente non è casuale: x.com