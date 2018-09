Ricerca | Pompei partecipa alla ' Notte europea' | appuntamento venerdì dalle 15 alle 19

“Alla Ricerca di Stabia” - la mostra all’Antiquarium di Pompei che svela l’antichità prima dei romani : Si intitola "Alla ricerca di Stabia” la mostra che si inaugura oggi all’Antiquarium di Pompei e che sarà visitabile fino al 31 gennaio 2019. Due contesti di grande importanza per la ricostruzione delle dinamiche insediative del territorio stabiano e per le sue vicende storiche in epoca preromana.Continua a leggere