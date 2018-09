Alessandro Cattelan a TvBlog | con EPCC a Teatro abbiamo sperimentato un prodotto

blogo

(Di domenica 23 settembre 2018) Tutto è pronto su Sky Uno per la messa in onda di E poi c'è, il nuovo format del già noto show diche a partire dal prossimo martedì 25 settembre ritornerà con una veste rinnovata. E Poi C'èabbandona gli studi di Rogoredo e sbarca infatti per questa edizione alFranco Parenti di Milano per un totale di 6 appuntamenti della durata di un'ora.si è detto fiero e soddisfatto del lavoro svolto insieme agli autori sul programma, che in funzione della rinnovata location ritornerà con una veste nuova, più intima e forse persino più irriverente. Ad accompagnare il presentatore in questa ennesima avventura tanti nuovi ospiti, da Emily Ratajkowski ad Andrea Bocelli passando per Monica Cirinnà eddel Piero, senza contare gli sketch in arrivo che vedranno protoagonisti, tra gli altri,Borghi, Benji e ...