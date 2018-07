Panalpina | in 1° semestre fatturato sale a 2 | 9 mld franchi | utile 36 | 1 mln

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos/ats) –, gruppo svizzero attivo nei trasporti e nella logistica, nel primoha realizzato unnetto di 36,1 milioni di, il 20,7% in più dei primi sei mesi dell’anno scorso. L’operativo ebit è salito perfino del 30,2% a 54,7 milioni. Il giro d’affari è progredito del 10,8% a 2,9 miliardi.“Il settore dei trasporti marittimi è tornato ad essere redditizio nel secondo trimestre grazie a una gestione rigorosa dei costi e all’aumento dei volumi. Preservando i margini nel trasporto aereo e marittimo e fornendo una performance affidabile nella logistica abbiamo realizzato unsolido nel primo”, afferma soddisfatto il presidente della direzione Stefan Karlen, in una nota.Nonostante le incertezze nelle relazioni internazionali, per la seconda metà dell’annosi ...