Arrestato Marcello Pittella | il governatore della Basilicata ai domiciliari per

Marcello Pittella Arrestato. Il presidente della Regione Basilicata ai domiciliari per un'inchiesta sulla sanità : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella del Pd, è agli arresti domiciliari. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell'ambito di un'inchiesta sul sistema sanitario lucano. Persone coinvolte "a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione". L'attività "vede impegnati, allo stato, circa cento tra uomini e ...

Marcello Mazzarella - l'appello dell'attore : "Aiutatemi a liberare mio figlio Arrestato in Giappone" : Il noto attore Marcello Mazzarella , visto in diverse di fiction e film di successo comei Baarìa ha lanciato un appello per il figlio Piero Vincent arrestato in Giappone. Le parole dell'attore ' Sono ...