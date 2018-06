Salute | Usa | i malati terminali potranno usufruire di cure non testate

Salute & dieta : ecco i sintomi del metabolismo lento - le abitudini che lo causano e i rimedi : Cos’è il metabolismo? Può essere lento? Quali sono i sintomi? E i rimedi? Innanzitutto è necessario precisare che il metabolismo si ricomprendono è l’insieme dei fenomeni biologici e delle reazioni chimiche che hanno luogo nelle cellule, si tratta di tutti quei processi/reazioni chimico fisiche che avvengono nell’organismo per ottenere molecole complesse a partire da quelle semplici o viceversa: se questo processo è lento la causa ...

Ecco come il mango può migliorare la Salute delle donne in post-menopausa : Un nuovo studio, condotto dall’Università della California, ha svelato gli effetti positivi del mango sulla salute delle donne in post-menopausa. Lo studio, che si basa su precedenti studi animali e cellulari, è il primo a dimostrare tali effetti sugli umani. I ricercatori sono arrivati alla conclusione che il mango può essere un frutto amico del cuore, in grado di svolgere un ruolo nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Il ...

Salute - gli urologi : ecco la prima causa dell’impotenza : Obesità o sovrappeso, ipertensione, diabete di tipo 2, colesterolo alto. Sono questi cinque problemi che, insieme, vengono definiti sindrome metabolica. Le cui conseguenze sono sempre gravi, e molte riguardano l’apparato urogenitale. Dunque, disfunzione erettile e ipertrofia prostatica benigna, ma anche tumore della prostata, del rene e della vescica, aumentano con l’aumentare della presenza della sindrome metabolica. Il tema è ...

Salute : gene responsabile della leucemia causa anche rara sindrome : Oltre a vari tipi di leucemie può causare anche la sindrome di Schinzel-Giedion: scoperto il funzionamento di SETBP1, un oncogene in grado di alterare la trascrizione di altri geni. Nel 2012 il gruppo di ricerca diretto dal professor Carlo Gambacorti-Passerini, professore di Ematologia all’Università di Milano-Bicocca e direttore dell’Unità di Ematologia presso l’Ospedale San Gerardo, ASST di Monza, identificò il gene SETBP1 come nuovo oncogene ...

Salute : pediatri italiani a convegno a Siracusa - invitato il Ministro Grillo : E’ davvero ricco di spunti interessanti il XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di pediatria Preventiva e Sociale, di scena da domani al 10 giugno prossimi a Siracusa, nominata per l’occasione “Capitale dell’Infanzia 2018” e che lo storico Tito Livio definisce “La più bella e la più nobile tra le città greche”. Al Congresso è stato invitato il nuovo Ministro della Salute, On. Giulia Grillo. Oltre 100 i relatori e più di 700 gli esperti ...

Un successo la camminata della Salute a Marina di Ragusa : Nonostante la giornata di caldo torrido in tanti hanno preso parte alla camminata della salute. Effettuate circa 200 misurazioni glicemiche

Domenica passeggiata della Salute Aiad a Marina di Ragusa : L'appuntamento è in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa alle 9.00. Ai partecipanti un cestino ristoro.

Talco cancerogeno : Johnson sotto accusa per prodotto dannoso per la Salute : La Johnson & Johnson è nuovamente sotto accusa per una ulteriore condanna relativa al risarcimento milionario che l’azienda dovrà pagare ad una donna, di origine californiana, ammalatasi di cancro in seguito all’utilizzo continuativo del Talco della famosa azienda di prodotti per l'igiene personale. Talco della Johnson: risarcimento milionario, di cosa si tratta Non si tratterebbe della prima volta che la Johnson & Johnson si trova ad ...

Salute : la cistite nelle donne causa il 25% delle assenze di lavoro in un mese : “La cistite nelle donne è causa del 25% di assenze dal lavoro nell’arco di un mese. Eppure trascurano la patologia perché ignorano che l’urologo è il professionista in grado di risolvere definitivamente una condizione invalidante che può durare per anni. Occorre superare questi pregiudizi legati a una visione ‘maschile’ dell’urologia”. L’invito arriva dal 13esimo congresso Urop (Urologi ospedalità ...

Salute : donne ancora incerte sul significato e sui rischi della menopausa : La menopausa è una fase fisiologica della vita della donna che coincide con la fine della fertilità, ma da sempre è vissuta in modo problematico. La ricerca realizzata dal Censis, grazie al contributo non condizionato di Msd, su un campione di donne dai 45 ai 65 anni ha verificato cosa sanno e come vivono oggi la menopausa le donne italiane che si avvicinano o vivono questa fase della vita. incertezze sul significato della menopausa e sui ...

Salute : le creme solari potrebbero causare carenza di vitamina D : Le creme ad elevata protezione solare sono una vera e propria arma contro i tumori della pelle, ma, secondo gli esperti, potrebbero allo stesso tempo impedire la corretta produzione di vitamina D da parte dell’organismo. Il tema è stato discusso in occasione del congresso della Società Italiana di Medicina Estetica (SIME) terminato ieri. “Cominciano ad accumularsi evidenze scientifiche che suggeriscono una possibile correlazione tra ...

Salute - l’indagine : le studentesse sono più magre dei maschi - usano più ansiolitici : Più magre dei coetanei maschi, le giovanissime italiane fumano di più, preferiscono i rapporti stabili e usano più ansiolitici e antidepressivi. E’ la ‘fotografia’ che emerge dall’indagine della Fondazione Foresta sul disagio giovanile presentata a Padova al convegno su ‘Il disagio giovanile e la sua prevenzione’, presieduto dal docente di Endocrinologia dell’Università di Padova Carlo Foresta e dalla ...

Salute - studio Usa : tentativi di suicidio tra i giovanissimi raddoppiati in 10 anni : Il numero di bambini e ragazzi in età scolare ricoverati per pensieri o tentativi di suicidio è più che raddoppiato in 10 anni, ossia dal 2008, secondo un nuovo studio condotto dalla Vanderbilt University pubblicato oggi su ‘Pediatrics’. Il lavoro ha esaminato le tendenze registrate fra i giovanissimi di età compresa tra 5 e 17 anni in 31 ospedali pediatrici statunitensi dal 2008 al 2015. Durante il periodo in esame, i ricercatori ...

Salute - Usa : aumentano le infezioni di batteri super-resistenti : Crescono nei reparti pediatrici degli Usa le infezioni da batteri Acinetobacter baumannii resistenti agli antibiotici. E’ quanto risulta da una ricerca del Rush University Medical Center che e’ stata pubblicata sul Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society. Si tratta di batteri che approfittano dei pazienti con sistema immunitario compromesso. I bambini con una condizione cronica sono a piu’ alto rischio di infezioni ...