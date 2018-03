Uomini e Donne : Riassunto della puntata del Trono Classico del 05/03

Vediamo l’esterna di Sara e Luigi: il corteggiatore ha riempito una stanza di bigliettini con su scritto tutte le cose belle che pensa su di lei. Sara è molto sorpresa, gli dice di non avere alcun dubbio su di lui, lui che in così poco tempo è riuscito a capirla veramente. Sdraiati sul divano Luigi prova a strapparle un bacio, ma la tronista si ritrae e frena il suo desiderio con tanti piccoli baci sulla guancia. In studio Sara parla di Luigi come del ragazzo perfetto, ma con il quale non riesce ad andare oltre, almeno fino ad ora; lui sembra disposto ad aspettare ancora.





Segue l’esterna di Sara e Lorenzo: lui in smoking, lei in abito lungo nero bella come il sole e una cena a lume di candela che li aspetta. Il corteggiatore non fa altro che complimentarsi con lei per la sua bellezza, le dice che gli è mancata molto questa settimana e che ha paura che il suo sentimento verso di lei possa trasformarsi in qualcosa di più, poi, impaziente di averla, la bacia!

In studio Luigi prende, si alza e se ne va, ma Sara ben presto va a raggiungerlo dietro le quinte, mentre Nicolò commenta: – e poi vorrebbe che facessi di più! – La tronista cerca di riportare Luigi in studio, Nilufar si sente chiamata in causa, in fin dei conti Lorenzo si era dichiarato prima per lei – in quel momento mi sentivo così! – le spiega il corteggiatore provocando l’amara riflessione della ragazza: – io mi fido troppo della gente…





Intanto Maria annuncia la grande novità: Tina, tornata single, è disponibile a riprendere il suo originario ruolo di “tronista” magari un po’ “sui generis”; l’opinionista afferma che gradirebbe degli ammiratori dai 55 agli 85… Staremo a vedere cosa succederà!

Si passa a Nilufar e la prima esterna è con Giordano: questa volta il corteggiatore ha preferito non organizzare nulla di impegnativo per lasciare spazio alle emozioni. Sdraiati vicini sotto a un piumone, la situazione spinge il ragazzo a una maggiore intraprendenza: – perché non mi guardi? Sei imbarazzata? – la tronista confessa che in effetti è così mentre lui le “ruba” qualche bacio, ma quando capisce che lei non è intenzionata a ricambiare si stranisce e l’esterna si chiude sulla sua faccia severa. In studio Nilufar dice di apprezzare il carattere di Giordano, lui invece non ha apprezzato la sua “freddezza”e gliene chiede conto; la ragazza sottolinea che se fosse stata infastidita dalla cosa e dalla sua presenza così ravvicinata non sarebbe certo rimasta lì, ma questo non basta a cancellare i dubbi di Giordano.





L’ultima esterna è quella di Nilufar e Stefano: incontro a Napoli, dove lei ha appena preso 30 all’università, il corteggiatore la porta a casa sua dove le fa conoscere il suo cane e poi prende a chiacchierare sul divano. Nilufar a domanda risponde di averlo pensato, lui la vede come un incoraggiamento e comincia a sbaciucchiarla. Si torna in studio dove Giordano e Stefano prendono a discutere, Maria dice a Nilufar che i suoi corteggiatori non credono che a lei piaccia Stefano, lei dice di essere attratta dai suoi modi ma poi confessa che fisicamente le piace di più il primo, così i rivali di Stefano ironizzano sui suoi cinque ristoranti, vedi Nicolò che ritiene la partecipazione dell’ultimo arrivato solo un modo di fare pubblicità ai locali di famiglia, ma lui chiarisce: – non ne abbiamo alcun bisogno…vedere per credere! – e la discussione continua…



Nellasi inizia con l’entrata dei tronisti e a seguire i corteggiatori di Nilufar e Sara: per la prima ci sono Giordano, Nicolò e Stefano; per la seconda ecco Luigi, Alessandro e Lorenzo. La prima esterna è quella di Sara e Nicolò F.: lacritica l’atteggiamento rinunciatario del corteggiatore, già conosciuto in altri contesti, e il ragazzo risponde che vuole andarci piano, specie dopo aver visto come sta evolvendo la cosa tra lei e Lorenzo… Sale la tensione tra i due e di lì a poco è già tempo di salutarsi, in modo piuttosto brusco. Oggi Nicolò fa il suo ingresso in studio e riprende subito a discutere con Sara sui temi ben noti: lei dice di vederlo poco convinto e che “non le arriva”, Tina invece pensa che quella poco convinta sia lei.