16enne studente scomparso Marco Boni : Cadavere recuperato nel lago di Garda

La conferma arriva dalla questura di Trento che ha coordinato le ricerche in queste due settimane, il cadavere è stato trovato dai sommozzatori della polizia a più di 20 metri di profondità fra le rocce del fondale del lago. Marco era incastrato in un canalone tra le rocce del fondale, verso le 12.30 si sono concluse le operazioni di recupero da parte della polizia.

Il ragazzo aveva fatto perdere le sue tracce quel sabato pomeriggio quando avrebbe dovuto incontrarsi con la madre a Tione di Trento, dove vivono i suoi genitori e dove rientrava in genere durante il fine settimana, dopo essere andato in palestra o a fare una escursione in montagna.