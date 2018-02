Bologna Genoa Diretta Live : Come vedere TV e streaming partita oggi sabato 24 febbraio 2018

Donadoni deve rinunciare all'infortunato Palacio in attacco e allo squalificato De Maio in difesa. Destro unica punta con Dzemaili a supporto, mentre Di Francesco e Masina saranno esterni di centrocampo. Il Genoa arriva da nove punti nelle ultime tre gare, il successo sull'Inter ha dato ancora più carica ai liguri che vogliono continuare a risalire la classifica.



Bologna Genoa Diretta Live - Come vedere streaming partita oggi sabato 24 febbraio 2018

Nel primo anticipo della 26^ giornata diin campo alle 18 perallo stadio Renato Dall’Ara, dopo aver battuto 2-1 il, la squadra di Donadoni ospita al Dall'Ara la formazione di Ballardini reduce dalla bella vittoria casalinga contro l'Inter per 2-0. Bologna e Genoa scenderanno regolarmente in campo alle ore 18 per l'anticipo della 26sima giornata di Serie A. L'allerta meteo è rientrata, la neve caduta ieri in città è stata sciolta dalla pioggia della serata e della notte.La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv Premium Calcio . Segnalati streaming disponibilisu, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficialidelle due squadre oppure super visitare gli account dei due club.