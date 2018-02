Mestre, overdose nei bagni della stazione : Un custode dei servizi da l'allarme, salvato un 50enne

Il custode dei servizi non vedendolo uscire e dopo aver sentito una specie di tonfo ha bussato alla porta. Non ricevendo risposta ha chiamato i vigilantes. Uno di loro è riuscito ad aprire la porta e ha dato l’allarme. Sul posto agenti della Polfer e sanitari del Suem. Alla fine grazie al Narcan l’uomo è stato salvato e quindi ricoverato all'ospedale dell’Angelo. Dal settembre scorso è la trentesima overdose, non letale, in città. Altre quindici sono risultate mortali.

