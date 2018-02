Truffa Inps Cosenza : denunciati un imprenditore e 210 falsi braccianti

I documenti erano prodotti per consentire l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione, malattia, assegno nucleo familiare e maternità. Oltre 18mila giornate lavorative che hann generato falsi costi di personale per circa un milione di euro e nessun ricavo.

Al termine delle indagini, il rappresentante legale dell'impresa e della società cooperativa è stato denunciato alla procura della Repubblica di Castrovillari per truffa aggravata ai danni dell'Ente previdenziale e dell'Arcea nonché per falso, mentre i 210 falsi braccianti sono stati segnalati per il reato di truffa aggravata, in concorso con il fittizio datore di lavoro.