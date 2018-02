Terremoto in Francia : nuova scossa di magnitudo 3.2 avvertita anche in Liguria

Non si segnalano danni a persone o cose. Nella stessa zona era stata già registrata una scossa di magnitudo 3 a 00:05. Solo qualche giorno fa un'altra scossa di terremoto di magnitudo 4.8 aveva interessato la Francia, anche in quel caso per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone.

Francia: Una nuova scossa diè stata registrata alle 5:47 in territorio francese e avvertita anche in Liguria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 16 km di profondità ed epicentro 95 km a ovest di Sanremo (Imperia).