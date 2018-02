Sciacca/ avvelenati 30 cani randagi : minacciata su Facebbok il Sindaco

Orde di sedicenti amanti degli animali fanno a gara nel lanciare gli strali più avvelenati. Un delinquente spregevole avvelena i cani e coloro che si professano civili, sensibili e, quindi, indignati si prodigano ad avvelenare una regione, una città, una comunità, una persona che non conoscono affatto. In queste ore mi è arrivato di tutto, anche l’augurio di morire insieme ai miei figli... Chi ama gli animali non può non rispettare gli uomini. Tanti messaggi privi di un elemento ineludibile: l’umanità. Non sono colpevole e non intendo scusarmi.





A Tgcom24 il sindaco Francesca Valenti respinge ogni accusa : "c'è un problema evidente coi cani randagi, ma c'è da anni, mentre la giunta attuale si è insediata solo a luglio 2017. È un problema igienico-sanitario e di sicurezza: proprio qualche settimana fa, mi sono rivolta alla Prefettura, e di recente abbiamo sollecitato la Asl che dovrà occuparsi delle sterilizzazioni".





A postare la foto dei corpi dei cani su Facebook è stato il presidente del Nucleo operativo italiano tutela animali, Enrico Rizzi - che denuncia : Sciacca (Agrigento): questa è la fine che hanno fatto l’altro ieri 16 cani randagi. Tutti avvelenati. Ho appena telefonato al Dirigente dell’Assessorato alla Sanità Veterinaria della Regione Siciliana per metterlo a conoscenza, chiedendogli di attivarsi con urgenza nei confronti del Comune.

Indignazione per la foto dei cani randagi senza vita ain provincia di Agrigento, il numero disi è avvicinato alla trentina. L’indignazione ha finito per investire il sindaco della città che ha iniziato a ricevere centinaia di insulti esulla sua pagina, e ha reagito denunciando gli utenti responsabili :