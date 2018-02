Diritti tv/ Serie A ai cinesi: MediaPro acquisita da Orient Hontai Capital

Ad annunciarlo è lo stesso gruppo di Barcellona in un comunicato in cui si precisa come Orient Hontai abbia acquistato le quote di Torreal (22,5%), Televisa (19%) e Mediavideo (12%), per un totale del 53,5% dell’azionariato di Mediapro.Il valore della transazione è di circa 1,01 miliardi, dal momento che la valorizzazione del gruppo spagnolo è stimata in 1,9 miliardi di euro. Restano azionisti i britannici di WPP (22,5%) e due dei fondatori di MediaPro, gli imprenditori catalani Tatxo Benet (12%) e Jaume Roures (12%).

