San Valentino : Oroscopo Paolo Fox segno per segno

Ariete: secondo Fox, per gli Ariete sarà una giornata battagliera, nel corso della quale affronteranno persone viso a viso. Dal 10 marzo invece grandi prospettive. Buoni i rapporti con gli altri, ma l'astrologo avverte: "Potreste allontanare una persona a cui eravate legati".





Toro: anche per i Toro un San Valentino un po' sottotono. Secondo Fox, gli appartenenti al segno oggi sono esausti e un po' ostinati. Marzo e aprile importanti per i sentimenti.





Leone: l'astrologo avverte che ci potrebbe essere una condizione difficile dal punto di vista amoroso. Forse qualcuno si aspettava di più. A marzo sorprese.





Gemelli: per il lavoro Fox darebbe ai Gemelli anche 4 stelle. Ma in famiglia e in amore bisognerebbe essere un po' cauti. "Oggi - conclude - avete più obblighi pratici che piaceri. Datevi da fare se dovete fare una richiesta di lavoro".





Vergine: agli appartenenti al segno l'astrologo consiglia oggi di non soffermarsi su riflessioni malinconiche, ma di essere positivi. Nelle prossime settimane bisognerebbe recuperare energia a causa di piccole opposizioni planetarie.





Sagittario: piccolo calo anche per il Sagittario. Fox consiglia di non arrabbiarsi in amore, se qualcuno non la pensa come voi. Un po' sotto torchio i sentimenti, dunque. Buone notizie a marzo.





Cancro: secondo Fox è una buona giornata e se oggi siete soli, potreste recuperare domenica, passando piacevoli ore in compagnia delle persone care. Entro il 10 marzo buone opportunità per gli esami e il lavoro.





Bilancia: un buon San Valentino per i "Bilancini". Secondo l'astrologo, dopo un inizio di anno pesante, ora i sentimenti andrebbero meglio.





Scorpione: secondo Fox quello degli Scorpione sarà un "San Valentino a luci rosse". Ci sarebbero dubbi nelle questioni economiche, ma sarebbe una bellissima giornata sul piano dei sentimenti. Non solo per il rapporto di coppia, ma anche con la famiglia.





Capricorno: "Oggi si può dire ti amo". L'astrologo afferma che il Capricorno spesso indossa una maschera di rigidità, ma che in realtà è molto tenero. "Burberi benefici", li definisce. Marzo mese delle revisioni.





Acquario: secondo Fox gli "Acquarelli" sono pieni di idee e inventiva. Questo sarebbe il momento giusto per chiudere vecchi conti. Amore protetto.





Pesci: secondo l'astrologo i Pesci oggi possono innamorarsi e ritrovare il desiderio di famiglia. "Cominciate a guardarvi intorno", conclude.

Oggi è, il giorno dedicato agli innamorati, per celebrare la ricorrenza più romantica dell'anno,si è soffermato segno per segno l'oroscopo di mercoledì 14 febbraio 2018.