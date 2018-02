Isola dei Famosi? L'istruttore di equitazione tv ai Tifatini di Caserta

Belardo ha dichiarato in varie interviste, come a Ditutto.it, l'importanza della formazione e della multi disciplinarietà, infatti lo ha dimostrato montando in 6 discipline: Galoppo, Attacchi, Barrel specializzandosi nelle discipline olimpiche del Salto a Ostacoli, Dressage e Completo. Adesso chi è appassionato di cavalli avrà la possibilità di essere istruito da un tecnico nostrano di grande competenza.



L'eccellenza arriva a Caserta, oggi vi parliamo di una perla che arricchirà il panorama equestre casertano, cavaliere di raffinata sensibilità e con la partecipazione al primoequestre in onda su SKY, diventa noto anche come l'istruttore della tv. Ovviamente vi parliamo di, originario di Caserta, ha partecipato a diversi programmi di successo,appassionando il pubblico con il suo carisma; il magazine Dittutto.it gli dedica la copertina ed i social lo vogliono come prossimo concorrente di un reality targato Mediaset, lo vedrebbero bene all'o al prossimo. Fatto certo è che adesso ha iniziato una collaborazione comenel centro ippico storico della nostra città l'asd "".