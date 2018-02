Terremoto Oggi/ Violente scosse nel Pacifico : Magnitudo 6 Allarme Tsunami

La prima scossa, avvenuta alle 11.11 ora locale (le 2.11 in Italia), ha avuto un ipocentro a 18 km di profondità. Analoga magnitudo per la seconda scossa, registrata meno di un'ora dopo e avvenuta ad appena 10 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di danni a cose o persone né di possibili allerte tsunami nella zona.

Duesono state registrate in meno di un'ora nella zona del. Gli epicentri dei due sismi si trovano entrambi al largo delle. Secondo quanto riportato dai principali istituti di geofisica mondiali, entrambe le scosse avrebbero avuto una magnitudo pari a 6 ed un ipocentro poco profondo.