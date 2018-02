Carabiniere Andrea Vizzi muore durante esercitazione: Colpito per sbaglio da un collega

Il militare si è spento durante il trasporto al Policlinico di Milano. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo per 40 minuti ma non c'è stato nulla da fare. Il colpo calibro 9, che è stato sparato accidentalmente da un collega durante un esercizio di tiro, non gli ha dato scampo, Vizzi faceva parte da un anno delle Api (Aliquote primo intervento) in forza al nucleo Radiomobile, un gruppo speciale che è utilizzato per le emergenze e l'antiterrorismo. Prima era stato in servizio ad Arese, in provincia di Milano. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica ma si sarebbe trattato di un colpo accidentale senza alcuna intenzione. Il militare è stato raggiunto da un colpo sparato per errore da un altro militare effettivo allo stesso Reparto, che è stato ricoverato in stato di choc all'Ospedale San Carlo.





Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, appresa la triste notizia del decesso dell'Appuntato Andrea Vizzi, in servizio presso il Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano, ha espresso ai familiari del militare e al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Giovanni Nistri, profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze Armate e suo personale.

Una tragedia inaspettata, un incidente fatale. E' morto così,, ilche ha perso la vita durante un'esercitazione di tiro, colpito da un solo proiettile di pistola mitragliatrice M12 al petto, sparato da un collega per sbaglio. Andrea Vizzi era un appuntato originario diin provincia di Lecce e aveva solo 33 anni. Verso le 18,00 di lunedì 12 febbraio è stato ferito all'emitorace destro, nel corso di un'esercitazione, all'interno di un'area di addestramento ricavata in un garage dellain via Vincenzo Monti.