Classifica Sanremo 2018 : Finale Cantanti Big - segui la diretta con il vincitore

I Finalisti di Sanremo 2018 - 01 Annalisa - 02 Lo stato Sociale - 03Ermal Meta e Fabrizio Moro



Sanremo 2018: la classifica finale 4. Ron – Almeno Pensami 5. Ornella Vanoni – Imparare ad amarsi 6. Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno 7. Luca Barbarossa – Passame er sale 8. Diodato e Roy Paci – Adesso 9. The Kolors – Frida (Mai, mai, mai) 10. Giovanni Caccamo – Eterno 11. Le Vibrazioni – Così sbagliato 12. Enzo Avitabile e Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno 13. Renzo Rubino – Custodire 14. Noemi – Non smettere mai di cercarmi 15. Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto 16. Decibel – Lettera dal duca 17. Nina Zilli – Senza Appartenere 18. Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo 19. Mario Biondi – Rivederti 20. Elio e le storie tese – Arrivedorci



Lasta per concludere, tra non molto le esibizioni termineranno e comincerà a delinearsi la classifica. Oggi sono in gara tutti e 20 gli artisti, perché per quest'anno non sono state previste le eliminazioni di serata in serata.A comporre la graduatoria deihanno contribuitoe la sala stampa, per tutte le serate, giuria demoscopica, per le prime tre serate, e la giuria degli esperti, per le ultime due serate. Segui la diretta Streaming e rivedi i video su Raiplay