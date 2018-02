Diretta Live Napoli Lazio : Streaming Serie A - dove vedere la partita sabato 10 febbraio 2018

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio Napoli (4-3-3) Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne Lazio (3-5-1-1) Strakosha, Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, S.Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile

Diretta Live Napoli Lazio - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal. In streaming, la si può vedere su , tablet e computer con il servizio Premium Calcio. - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

Nel quarto, la sfida al San Paolo tra azzurri e biancocelesti con gli uomini di Maurizio Sarri che sono reduci dallo 0-2 di Benevento firmato Mertens-Hamsik, quelli di Simone Inzaghi da due ko consecutivi contro Milan e Genoa. A sorpresa c'è anche Raul Albiol tra i convocati di. Sul fronte laziale non c'è, come atteso Felipe Anderson fra i convocati per la gara di stasera, dopo lo scontro con Inzaghi post-Genoa