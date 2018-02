Isola dei famosi - La Droga e Francesco Monte ? Chiara Nasti : Eva Henger non è una bugiarda

Eva Henger in un post su Instagram ha ringraziato la fashion blogger per averla difesa nel salotto di Silvia Toffanin: "Voglio ringraziare pubblicamente la mia cara amica Chiara Nasti che durante Verissimo ha pubblicamente detto 'Io non voglio mettermi in mezzo ma voglio precisare che Eva non è una bugiarda e non lo è mai stata!'". Intanto Francesco Monte continua a professare la sua innocenza, affermando di essere vittima di un'ingiustizia.

Il caso dell'- che avrebbe fatto uso di draga sull'Isola - continua a dare sorprese e rivelazioni. A parlare questa volta è, l'ex naufraga rientrata dall'Honduras, che aavrebbe raccontato la sua verità. Max Laudadio ha raggiunto la fashion blogger chiedendo se ha visto Francesco Monte comprare e fumare cannabis : "C'eravamo tutti ok, ma non...". "Quindi è vero?", l'ha incalzata l'inviato. "Non mi va, non mi voglio schierare da nessuna parte".