Milano come Tokyo, arriva l'hotel a capsule : Costa poco e permette di dormire tranquilli - Ecco cos'è

L'hotel a capsule è un sistema di hotel sviluppato in Giappone che però si sta diffondendo anche in altri Paesi. A Milano l'hotel a capsule è stato già sperimentato negli aeroporti di Orio al Serio in cui ce ne sono nove mentre a Malpensa ne troviamo, quattro. Costano poco e permettono un tranquillo riposo. Sono per una o due persone e hanno un sistema automatico di pulizia e sanificazione dell'aria. Ora però l'ostello capsulare arriva in città. La location è via Giorgio Jan, nel quartiere di corso Buenos Aires. La struttura ospiterà circa cento posti letto in quattro piani di cabine con luci a led, schermo con social network, ventilazione meccanica.

L'idea nasce dall'intuizione di tre giovanissimi che hanno avviato l'attività () nel 2014 dopo avere constatato che molte persone dormono in aeroporto, nelle sale d'attesa, per poi prendere un volo al mattino presto. Da qui nasce l'ostello a capsule che aprirà a Milano a metà aprile con il nome di "".