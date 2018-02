Annalisa Pan - Belinda e Monica Nardin : Tre sorelle di Rovigo si ritrovano dopo 46 anni

Tre sorelle nate a Rovigo e nel 1972 date in affidamento a famiglie diverse sono tornate insieme dopo bene 46 anni : «Possiamo definire questo momento come uno dei più belli della nostra vita, ora recupereremo il tempo perso». Mancano all'appello anche altri tre fratelli per i quali la ricerca continua. A ritrovarsi sono state Belinda e Monica Nardin - di 47 anni e 50 anni e entrambe adottate da una famiglia di Cavallino-Treporti, e Annalisa Pan di 46 anni, prima affidata ad un istituto di Padova e poi adottata da una famiglia di Cittadella, trasferendosi recentemente a San Martino di Lupari. Le nuove famiglie delle sorelle le hanno accolte e cresciute con amore, ma per tutte il desiderio di trovare le proprie origini è sempre stato grande.





Le ricerche sono partite da Annalisa che 20 anni fa era riuscita a trovare i suoi genitori naturali e la nonna materna : «Ma dentro di me ho sempre avuto il grande desiderio di conoscere tutta la mia famiglia compresi tutti i miei fratelli. Per questo dopo aver rivisto i miei genitori naturali mi sono rivolta al tribunale dei minori di Venezia. Per tutti questi anni a bloccarmi è stata la burocrazia perché per la legge non potevo avere informazioni sui miei fratelli e sorelle». Una settimana fa attraverso Facebook la donna ha pubblicato un appello... Ora stiamo cercando Marco febbraio 62, Luca marzo 68 e Mauro luglio 65. Grazie a chi ci segnalerà anche in modo anonimo