Gran Bretagna - costringono i figli a bere candeggina : Così guariscono dall'autismo

Secondo Glass, che ha anche fondato una vera e propria "setta", ingerire o usare per clistere questo prodotto eliminerebbe dal corpo i parassiti che causano l'autismo. Si tratta di una sostanza molto tossica, una miscela di clorito di sodio e acido citrico, che insieme formano diossido di cloro, usato di solito come sbiancante industriale e che può provocare diarrea, vomito e disidratazione. Sintomi che per Glass avvierebbero il processo di guarigione. L'autismo, tuttavia, è una patologia neuro-evolutiva, che non deriva da alcun parassita e non può essere curata con la somministrazione di alcuna sostanza, chiariscono i medici.

