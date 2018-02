Alessandria - Donna di 71 anni trovata con i polsi legati : Muore di freddo durante i soccorsi

La 71enne è deceduta per ipotermia. Immediato l'arrivo dei carabinieri del Reparto operativo del nucleo investigativo di Novi Ligure Sul posto anche il magistrato di turno. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire le ultime ore della donna per capire chi l'ha aggredita legandole i polsi. Per il momento gli investigatori non hanno formulato alcuna ipotesi. Le indagini sono a 360 gradi.

La drammatica storia di unadurante i soccorsi. L'episodio è accaduto a, in provincia di Alessandria, qui la donna 71enne è stata ritrovata con i polsi legati in uno stato di semicoscienza ed è morta mentre il personale dei soccorsi provava a darle le prime cure. A far scattare l'allarme è stato il figlio che ha trovato la madre legata. L'uomo ha chiamato i soccorsi e anche le forze dell'ordine. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare.