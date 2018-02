Amici 17 : daytime oggi martedì 6 febbraio 2018

Nella puntata di sabato la maestra Peparini aveva definito “scolastiche” le esibizioni di Valentina e Claudia. Proprio a quest’ultima il termine non è andato giù e la maestra la incontra in sala ballo per un confronto. Secondo la maestra, nella scuola c’è troppa presunzione e molti fanno fatica ad accettare le critiche.

La professoressa Paola Turci vuole incontrare la cantante Nicole che vede ultimamente troppo spenta rispetto all’inizio. Il consiglio della maestra è di essere più positiva e di amarsi di più, in quanto ha tutte le potenzialità per riuscire...



La nuova puntata del daytime di Amici 17 è iniziata.sono in sala canto ad improvvisare insieme quando il maestro Carlo Di Francesco entra e chiede di continuare i duetto, Einar al piano e Irama alla voce. Questo era proprio quello che aveva chiesto il prof. un continuo confronto e scambio artistico tra i due cantanti.