Diretta Live Lazio Genoa : Streaming e diretta tv partita oggi lunedì 5 febbraio 2018

FORMAZIONI UFFICIALI Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Immobile Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov Diretta Live Lazio Genoa - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky, inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv. Davide Ballardini prova a cambiare strategia, trasformando le tante assenze di questa sera in un'opportunità. Difesa da reinventare, centrocampo senza Veloso, qualche acciacco in avanti.

Stasera alle 20.15, incontro valido per il campionato italiano di calcio di, la partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Nel posticipo serale del lunedì della 23esima giornata la Lazio ospita il Genoa. Dopo la sconfitta contro il Milan, la squadra di Inzaghi vuole tornare al successo per riportarsi a +5 sulla Roma e a +4 sull'Inter. Anche Ballardini ha bisogno di vincere dopo i due ko consecutivi contro Juventus e Udinese. Inzaghi prova ad allungare su, il tecnico biancoceleste deve rinunciare agli squalificati Lulic e Milinkovic, recuperati Immobile e de Vrij, il difensore sarà affiancato da Wallace e Radu ma non è da escludere l'impiego di Bastos.