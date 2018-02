Anticipazioni Don Matteo 11 quinta puntata : Seba e Alice capiranno di amarsi?

L’amata fiction Rai con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica salterà una settimana, in vista del Festival di Sanremo programmato dal 6 al 10 febbraio. Il quinto appuntamento quindi andrà in onda direttamente giovedi 15 febbraio alle 21.25 su Rai 1. Al centro della quinta puntata ci saranno due crimini particolari su cui indagheranno i Carabinieri di Spoleto guidati dal Capitano Anna Olivieri. Sarà però come al solito Don Matteo ad arrivare per primo alla verità e ad indirizzarli, grazie al Maresciallo Cecchini, sulla pista giusta. Ma facciamo un piccolo passo indietro...

La quinta puntata della fictionsi dividerà in due episodi ricchi intrighi e colpi di scena. Anna e Marco saranno sempre più vicini mentre Alice e Seba non riusciranno a reprimere i loro sentimenti…