Dino Cinel : L' ex prete ucciso in Colombia dal suo giovane amante

Dino Cinel è stato trovato legato ucciso da una spada che lo trafiggeva da una parte all’altra, l’aggressore avrebbe tentato di togliersi la vita gettandosi dal 6° piano, ma si sarebbe miracolosamente salvato.La lite quando l’ex prete ha deciso di troncare la loro relazione, dopo una violenta discussione, il 18enne si è scagliato contro l’anziano e l’ha ucciso.

Dino Cinel è stato ucciso dal compagno venerdì a, in Colombia, 76anni ex prete dioriginario di Rossano Veneto che era stato espulso dalla Chiesa per uno scandalo sulla pornografia infantile omosessuale, è stato assassinato dal 18enne . Come riporta, a chiamare le forze dell’ordine è stato l'omicida che si è costituito confessando il delitto.